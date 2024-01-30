В Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона подвели итоги выполнения коллективного договора...

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗАВ Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии