Сахалин протестирует водородный поезд

На острове заработает электропоезд с водородными батареями. Эксперимент проверит жизнеспособность технологии и определит перспективы ее масштабирования на железнодорожном транспорте СИЛОВАЯ УСТАНОВКА, ОБЫЧНАЯ И ВОДОРОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕИ, А ТАКЖЕ СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЭНЕРГОВАГОНЕ-БУСТЕРЕ.