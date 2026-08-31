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Сахалин протестирует водородный поезд

Сахалин протестирует водородный поезд

На острове заработает электропоезд с водородными батареями. Эксперимент проверит жизнеспособность технологии и определит перспективы ее масштабирования на железнодорожном транспорте СИЛОВАЯ УСТАНОВКА, ОБЫЧНАЯ И ВОДОРОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕИ, А ТАКЖЕ СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЭНЕРГОВАГОНЕ-БУСТЕРЕ.

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