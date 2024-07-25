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Царьград

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"Человека мира" Исинбаеву настигло возмездие после предательства: Место в МОК потеряно

"Человека мира" Исинбаеву настигло возмездие после предательства: Место в МОК потеряно

Елену Исинбаеву, называвшую себя "Человеком мира", настигло возмездие после предательства. Место в МОК потеряно - новые коллеги спортсменки иронично напомнили, что для продления полномочий не хватает стажа.

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