Судя по всему, израильская операция по ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы оказалась несколько сложнее, чем считалось изначально.
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Судя по всему, израильская операция по ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы оказалась несколько сложнее, чем считалось изначально.
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