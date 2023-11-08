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Закон и Порядок

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И снова громкий теракт. ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата

И снова громкий теракт. ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата

8 ноября погиб депутат Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции (вооружённых сил) ЛНР и бывший глава СЦКК ЛНР генерал-майор Михаил Филипоненко.

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