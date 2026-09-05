Таинственный дрон

На Украине задорное веселье в стиле «Свадьбы в Малиновке», чего мы не видели, пожалуй, аж со времён победы Евромайдана в 2014 году.
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