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Бизнесмен из ФРГ Дотком: ЦРУ хочет «заморозить» конфликт на Украине

Бизнесмен из ФРГ Дотком: ЦРУ хочет «заморозить» конфликт на Украине

Предприниматель из ФРГ Ким Дотком указал на тот факт, что руководитель Центрального разведывательного ведомства Соединённых Штатов Америки Уильям Бернс получил приказ о заморозке бушующего на украинской территории противостояния.

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