Несколько групп ДРГ были блокированы мотострелковыми подразделениями ВВО в Бурятии в ходе тренировки по противодействию терроризму

Военнослужащими были отработаны практические действия обнаружению и обезвреживанию различного рода замаскированных взрывных и сигнальных устройств, организации разведки при помощи БПЛА и организации засад, блокированию и ликвидации условных террористических групп.
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