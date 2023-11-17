ООН обязала Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе

Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе. Решение суда гласит, что в отношении людей, которые остались в регионе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и планируют оставаться там, не должны применяться сила и запугивание.