ООН обязала Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе

Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе. Решение суда гласит, что в отношении людей, которые остались в регионе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и планируют оставаться там, не должны применяться сила и запугивание.
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