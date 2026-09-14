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Деррик Хенри вышел на третье место в истории НФЛ по выносным тачдаунам

Раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри занес три тачдауна в матче 1-го тура против «Индианаполис Колтс» (41:23) и вышел на третье место в истории НФЛ по количеству выносных тачдаунов за карьеру.

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