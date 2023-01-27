Журнал «Профиль»

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РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз

РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Белоруссией о взаимном признании виз и по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан на территории Союзного государства.

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