Раскрыта наиболее востребованная квартира для покупки с маткапиталом

Level Group: маткапитал чаще всего используют на покупку «однушки» в ипотеку Материнский капитал чаще всего используют на покупку однокомнатной квартиры в ипотеку, выяснили аналитики данных компании Level Group.
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