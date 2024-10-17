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Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

17.10.2024 стало известно, что ещё 3 октября в Москве была задержана Марина Егорова - супруга беглого русофоба, израильского гражданина, члена Общественного совета Российского еврейского конгресса, многолетнего советника Анатолия Чубайса, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" и экс-директора по гуманитарным проектам ОАО "Роснано", экс-зампреда партии "Союз правых сил" и экс-сопредседателя партии "Правое дело", президента Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" и Фонда "Перспектива", соучредителя Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма" Леонида Гозмана*.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
бля! красавица!
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15 час.
Андрей
&quot;.....лауреат премии Правительства РФ в области образования&quot; - а ведь до каких высот поднялась
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14 час.
Александр Т
То то у нас образование в глубокой жо.пе. Всё из за таких лауреатов.
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13 час.

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