Почти 2 млн рублей сэкономили на проезде жители Петрозаводска благодаря акции от платежной системы «Мир»

В общественном транспорте Петрозаводска все еще можно получать скидку 10 рублей с каждой поездки. Наш портал рассказывал о том, что до конца декабря 2023 года проезд в городском транспорте Петрозаводска стоит дешевле на 10 рублей.
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