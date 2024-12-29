Узбекская семья врачей приехала лечить нас: «Здесь можно жить, можно детей растить! Здесь хорошо!»

Нина Комарова А как же вы декретный отпуск оформляли? А нужно было всех врачей обойти. Иначе денежки не получите. И на больничном никогда не были, и детки не болели? И диспансеризацию никогда не проходили? А меня вот на работе в советском институте (была своя поликлиника) гоняли по врачам. Действительно, женщина-богатырь.

Нина Комарова Хозрасчет и платная поликлиника - разные вещи. А ваша мама не понимала, что у деток пока все молочные зубы не заменятся, не надо ничего с зубами ребенка делать? Это ваша мама как-то... Или вы приврали.