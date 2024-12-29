Avia.pro - СМИ Чужие среди своих, или как реагировать на чужаков в белых халатах Мы живем в мире, который, казалось бы, должен стремиться к единению.
Узбекская семья врачей приехала лечить нас: «Здесь можно жить, можно детей растить! Здесь хорошо!»
Комментарии
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Нина Комарова
А как же вы декретный отпуск оформляли? А нужно было всех врачей обойти. Иначе денежки не получите. И на больничном никогда не были, и детки не болели? И диспансеризацию никогда не проходили? А меня вот на работе в советском институте (была своя поликлиника) гоняли по врачам. Действительно, женщина-богатырь.
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43 мин.
Нина Комарова
Хозрасчет и платная поликлиника - разные вещи. А ваша мама не понимала, что у деток пока все молочные зубы не заменятся, не надо ничего с зубами ребенка делать? Это ваша мама как-то... Или вы приврали.
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38 мин.
ВА
Владимир Андреев
Восемь работал в Москве "белым рабом", насмотрелся на узбеков, таджиков, Азаров, среди них были учителя русского языка, которые еле разьяснялись на Великом Могучем, медики, которые не могли обрабатывать простую рану, плотников-столяров, которые не могут определить берёзу от сосны, не специалисты они... Вы посмотрите на дома, сданные ими снаружи и изнутри, а ведь принимают Халтурина, а потом хозяева квартир все ломают и приглашают за огромные деньги наших специалистов, с 8-года начали приезжать разные выродки-мигранты и, я, уехал домой...
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18 мин.
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