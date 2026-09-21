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Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков

Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, не исключая участия в переговорах для достижения этих целей мирным путем.

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