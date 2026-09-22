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Регионы России

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Матвей Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина от France Football

Матвей Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина от France Football

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал своё выдвижение на престижную награду — приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручается лучшему вратарю сезона по версии France Football.

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