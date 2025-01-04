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На Западе назвали наиболее провальную санкцию против России

На Западе назвали наиболее провальную санкцию против России

Ограничения Запада введены против множества государств. Однако, Россия, возможно, является самой санкционированной страной в мире, меры против которой затрагивают все: от транспорта до финансов, энергетики и технологий.

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