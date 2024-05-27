Ученые воссоздали лица людей, живших много веков назад, и это не то, к чему мы привыкли в учебниках

Когда нам хочется узнать, как выглядели люди прошлого — не только эры до фотографии, но и доисторических времен, — в нашем распоряжении оказываются лишь смутные фотографии скелетов и изредка портреты художников, которые еще не знали приемов живописи, так что такие картины выглядят немного по-детски.