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Макар сделал дубль во 2-м матче финала и обновил рекорд «Колорадо» для защитников по голам за один плей-офф (7)

Макар сделал дубль во 2-м матче финала и обновил рекорд «Колорадо» для защитников по голам за один плей-офф (7)

Кэйл Макар сделал дубль во 2-м матче финала и обновил рекорд «Колорадо». 23-летний защитник забросил 2 шайбы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0).

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