Экономист Калугин обвинил экспортеров в росте курса доллара до 96,5 рубля

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А что торговля нашими ресурсами за рубли потихоньку умерла? Если нет, то за что такие добряки в виде ста рублей за доллар нашим т. н. партнерам.
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