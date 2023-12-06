Экономист Калугин обвинил экспортеров в росте курса доллара до 96,5 рубля

Курс доллара, по данным Московской биржи, подбирается к 93 рублям. Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что стоимость американской валюты поднимают российские экспортеры, которые берегут деньги для закупок в 2024 году, и вероятность поступления на рынок около 5,5 трлн рублей в декабре.