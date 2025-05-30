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Экс-сенатор Ковитиди: попытки ФРГ выдать ракеты Taurus за украинские провальны

Экс-сенатор Ковитиди: попытки ФРГ выдать ракеты Taurus за украинские провальны

Любые попытки выдать немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus за украинские являются провальными, заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

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