Жителям затопленных сел в Забайкалье привезли продукты

В подтопленные села Забайкалья вертолет МЧС доставил гуманитарный груз от местной администрации. Жителям четырех населенных пунктов, которые остаются в пострадавших районах, привезли воду, сахар, соль, макароны и другие продукты, передает «МИР 24».