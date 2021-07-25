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Жителям затопленных сел в Забайкалье привезли продукты

В подтопленные села Забайкалья вертолет МЧС доставил гуманитарный груз от местной администрации. Жителям четырех населенных пунктов, которые остаются в пострадавших районах, привезли воду, сахар, соль, макароны и другие продукты, передает «МИР 24».

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