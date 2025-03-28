От жены мужу нужно только одно - то, что природой заложено. И тогда он точно не изменит ей и не бросит её

ВА

Владимир Акулов

"ВЫНОС МОЗГА" ... Конечно , женщина должна во всем угождать мужу... Должна быть *подстройка* к его интересам и желаниям...Должно быть *присоединение* к его стремлениям... И когда муж доволен ... Вот тогда возможно умное *ведение* ... То есть женщина может попросить и получить то ,чего хочет она от мужа ...Иначе никак ! Но это возможно , если муж не тупой социопат...У которого такие отвратительные желания и привычки , что терпеть их нет возможности...И тогда несчастная жена начинает требовать , чтобы не пил , не гулял с б... по ночам ...Чтобы не ковырялся пальцем в носу... Чтобы деньги приносил в семью...То есть она будет вынуждена *выносить мозг* придурку...Стараясь *скоррегировать * поведение мужа...А придурок будет искренно считать , что его жена- *овчарка * *выносит мозг *... И будет побоями ее воспитывать , подбрасывая вверх , ударяя попой о потолок ...