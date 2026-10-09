Минобороны РФ: Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА

Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в военном ведомстве, помимо Татарстана беспилотники сбили над Подмосковьем, Нижегородской, Ульяновской, Астраханской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.