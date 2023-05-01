Врач Иванов дал указания о том, как правильно мыть фрукты и овощи

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как правильно мыть фрукты и овощи. Он порекомендовал мыть руки с мылом, а затем промывать овощи и продукты под проточной водой в течение пяти-десяти секунд перед употреблением.
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