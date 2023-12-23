Власти Смоленской области потратят более трехсот миллионов рублей на горячее питание школьников

Доходы в бюджет города на 2024 год составят 10 миллиардов рублей В пятницу, 22 декабря, депутаты Смоленского городского Совета приняли проект бюджета областного центра на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов.
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