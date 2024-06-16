Такер Карлсон назвал вице-президента США Камалу Харрис слишком глупой

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис слишком глупа, чтобы осознать свою некомпетентность и отсутствие квалификации для занимаемой должности, заявил американский журналист Такер Карлсон .
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