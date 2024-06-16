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Такер Карлсон назвал вице-президента США Камалу Харрис слишком глупой

Такер Карлсон назвал вице-президента США Камалу Харрис слишком глупой

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис слишком глупа, чтобы осознать свою некомпетентность и отсутствие квалификации для занимаемой должности, заявил американский журналист Такер Карлсон .

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Там все в конгрессе полудурки
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