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Daily Storm

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Вырастут пенсии, добровольцы СВО получат отпуск: Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с августа

Вырастут пенсии, добровольцы СВО получат отпуск: Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с августа

Также ужесточат наказание для мошенниковС 1 августа в России вступают в силу несколько новых законов.

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