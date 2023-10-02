18 человек разыскивают пожара в ночном клубе в Испании

Мурсия. Испания. 18 человек числятся пропавшими без вести после пожара в ночном клубе в Испании. Трагедия произошла в городе Мурсия на юго-востоке страны 1 октября, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал RTVE.
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