Политика как он...
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Политика как она есть

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МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

Как можно забирать паспорт России у матери солдата, воюющего за Родину в зоне СВО? Это первый и главный вопрос, который возникает после прочтения истории Татьяны Луценко.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Это дела ждунов и ворюг-взяточников укрожопо-краснодарских, про которых в Раде говорят.что это из &quot;Зелёный клин&quot;! Так, что смело надо заводить уголовные дела, на пролезших в госорганы РФ, этих ублюдков.
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7 час.
Silver Kont
По объявлению не набирают, а ставят своих людей....
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7 час.
АБ
Алексей Белоусов
Это 100% взяточники, причем не только та мразь в погонах которая непосредственного грозит лишением гражданства но и начальники этой мрази. Увольнять их надо подчистую по отрицательной статье без пенсии.
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5 час.

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