МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

Александр Ляшенко Это дела ждунов и ворюг-взяточников укрожопо-краснодарских, про которых в Раде говорят.что это из "Зелёный клин"! Так, что смело надо заводить уголовные дела, на пролезших в госорганы РФ, этих ублюдков.

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