Татьяна Навка прокомментировала отношения с друзьями на Украине

Татьяна Навка рассказала о своих друзьях из Украины Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине 48-летняя фигуристка Татьяна Навка прервала в феврале прошлого года общение со своими друзьями и родственниками из родного Днепропетровска.
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