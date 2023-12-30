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Татьяна Навка прокомментировала отношения с друзьями на Украине

Татьяна Навка прокомментировала отношения с друзьями на Украине

Татьяна Навка рассказала о своих друзьях из Украины Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине 48-летняя фигуристка Татьяна Навка прервала в феврале прошлого года общение со своими друзьями и родственниками из родного Днепропетровска.

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