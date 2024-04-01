Босс «Авангарда» высказался о назначении Звягина на пост главного тренера команды

Михаил Аверин рассказал, почему Сергей Звягин получил пост главного тренера «Авангарда». Председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин высказался о назначении на пост главного тренера омичей Сергея Звягина, пояснив причины такого кадрового решения.
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