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Лучшие моменты второго круга в Брисбене, где Надаль разгромил Кублера

Лучшие моменты второго круга в Брисбене, где Надаль разгромил Кублера

Рафаэль Надаль обыграл Джейсона Кублера во втором круге в Брисбене – 6:1, 6:2. Испанец проводит первый турнир за 11 месяцев.

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