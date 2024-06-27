NI: хуситы не так сильны, как кажутся, – это Америка слишком слаба

Неудачная стратегия Джо Байдена против угрозы хуситов в Красном море полностью провалилась. Несмотря на нападки на глобальное судоходство, боевики гораздо слабее, чем может показаться на первый взгляд, но даже в таком состоянии Вашингтон не в силах с ними справиться.
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