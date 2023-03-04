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Много всяких мошенников развелось сейчас, звонят они кому попало и говорят: «Мама, это я, твой сын! Я попал в бeду»
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Antanas
Везде хорошо где нас нет.👍😀😘😍😆👍.
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Ирина Чещина
Льву Барковскому огромное спасибо, то находит таких авторов для нас
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Смехотерапия
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