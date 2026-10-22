Лига чемпионов выбрала команду недели по итогам 3-го тура общего этапа соревнования. В представленный список попали: Вратарь: Ян Зоммер («Брюге»); Защитники : Карлос Аугусто (« Интер »), Лутсхарел Гертрюйда ( ПСВ ), Ксавье Мбуямба ( ЛАСК ); Полузащитники: Дезире Дуэ (« ПСЖ »), Скотт Мактоминей (« Наполи »), Деклан Райс (« Арсенал »), Нико Пас (« Комо »), Фил Фоден (« Манчестер Сити »); Нападающие: Харри Кейн (« Бавария »), Килиан Мбаппе (« Реал »).
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