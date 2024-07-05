“Сбер” прогнозирует оформление 1,5 млн ипотечных сделок на рынке в 2024 году 

К концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок, несмотря на снижение количества выдач на ипотечном рынке после завершения массовой льготной ипотеки, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России.