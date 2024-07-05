“Сбер” прогнозирует оформление 1,5 млн ипотечных сделок на рынке в 2024 году 

К концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок, несмотря на снижение количества выдач на ипотечном рынке после завершения массовой льготной ипотеки, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии