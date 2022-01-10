Южный Федеральный

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Рябков заявил об условии, которое гарантирует конструктивный диалог с НАТО

Рябков заявил об условии, которое гарантирует конструктивный диалог с НАТО

Пересмотр решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО может гарантировать США готовность России выслушать предложения американской стороны о неразмещении ракет на украинской территории, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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