Рябков заявил об условии, которое гарантирует конструктивный диалог с НАТО

Пересмотр решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО может гарантировать США готовность России выслушать предложения американской стороны о неразмещении ракет на украинской территории, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Пересмотр решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО может гарантировать США готовность России выслушать предложения американской стороны о неразмещении ракет на украинской территории, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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