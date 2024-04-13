Министерства иностранных дел нескольких стран призвали граждан не посещать Иран

Министерства иностранных дел государств Евросоюза, Великобритании, Японии, США и Канады выпустили рекомендации для своих граждан по посещению территорий Ирана и Израиля, в которых призывают не находиться в этих странах в ближайшее время из-за эскалации.
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