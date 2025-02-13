Канцлер ФРГ потребовал депортации мигранта, протаранившего протестующих

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Германский канцлер Олаф Шольц выразил мнение, что гражданин Афганистана, совершивший наезд на людей в Мюнхене, должен быть привлечен к ответственности и выслан из страны.
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