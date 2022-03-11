Арина Аверина об отсутствии стартов после чемпионата России: «Просто тренироваться скучно, нет мотивации, день сурка»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о планах после чемпионата России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

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