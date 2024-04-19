MedicalXpress: веганская диета не приводит к дефициту питательных веществ

Семейный врач Кристин Нгуен из клиники Майо (крупный медицинский и исследовательский центр в США) рассказала изданию MedicalXpress, что отказ от мясных продуктов не приводит к дефициту питательных веществ и ухудшению иммунитета.
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