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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван дер Варт об Англии: «Беллингем – просто сильный парень, способный бегать все 90 минут. Райс бесполезен – если стоишь 100 млн, нужно уметь продвигать мяч вперед»

В финале чемпионата Европы Англия уступила Испании (1:2). «100 миллионов евро за Деклана Райса. Что он делает? Он отбирает мяч только для того, чтобы сделать передачу назад Джону Стоунзу.

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