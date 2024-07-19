«Если ты заберешь ребенка, я умру», — мать поставила ультиматум Лолите из-за внучки

Лолита Милявская имеет взрослую дочь, но воспитывалась девочка всегда бабушкой. Некоторые поклонники были уверены в том, что вокалистка не была готова брать на себя ответственность поднять на ноги особенного ребенка, ведь он требует очень много заботы, а мама, известная на всю страну и занятая концертами, не может себе позволить быть дома 24/7.