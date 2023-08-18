Мы вообще не представляем как они живут, чем руководствуются и как формируются их суждения. Нам кажется, что мы их воспитываем, а на деле.
Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...
Комментарии
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Александр Третьяк
В статье все правильно написано, но... все таки воспитание и идеология начинается в семье в первую очередь .Папа,мама ,дедушка , бабушка и т.д. должны воспитывать , а не ждать что все за них сделает государство
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11 час.
алекс кузь
Идите со своим капитализмом в лондон, дети сами видят, как живут их близкие. Когда нет денег - нет любви. Волонтерскими пузырями на волдае и в артеке, не заменить достойной зарплаты и соц гарантий.
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10 час.
v chumakov
Что говорить про школы. На оборонных предприятиях с проходных сняли все награды, которыми были они награждены в годы войны. Вот Вам и воспитание молодого поколения. Уничтожаются символы нашей победы. Поставлены в музей знамена наших побед. Сейчас работники предприятий на День Победы или другие торжества выходят с флагом названия фирмы или ЛДПР, Единой России. Вот Вам и вся история.
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8 час.
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