ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rust72
    У них же патронов по два рожка на рыло было. Откуда 300?Как это случилось...
  • Эдуард Щетинин
    Если кто-то не заметил, сейчас идёт опробование новой технологии в мире на спортсменах- альтернатива Олимпийскии игра...А не потренироват...
  • Андрей Павлов
    А как будем тренироваться? Ударим по базам? Мирное население, которое давно не мирное, побережем? Так получим диверси...А не потренироват...

Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...

Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...

Мы вообще не представляем как они живут, чем руководствуются и как формируются их суждения. Нам кажется, что мы их воспитываем, а на деле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
В статье все правильно написано, но... все таки  воспитание и идеология начинается в семье в первую очередь .Папа,мама ,дедушка , бабушка и т.д. должны воспитывать , а не ждать что все за них сделает государство
Ответить
11 час.
алекс кузь
Идите со своим капитализмом в лондон, дети сами видят, как живут их близкие. Когда нет денег - нет любви. Волонтерскими пузырями на волдае и в артеке, не заменить достойной зарплаты и соц гарантий.
Ответить
10 час.
v chumakov
Что говорить про школы. На оборонных предприятиях с проходных сняли все награды, которыми были они награждены в годы войны. Вот Вам и воспитание молодого поколения.  Уничтожаются символы нашей победы. Поставлены в музей знамена наших побед. Сейчас работники предприятий на День Победы или другие торжества  выходят с флагом названия фирмы или ЛДПР, Единой России. Вот Вам и вся история.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх