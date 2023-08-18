Откуда черпает информацию подрастающее поколение? Похоже, мы их упускаем...

Александр Третьяк В статье все правильно написано, но... все таки воспитание и идеология начинается в семье в первую очередь .Папа,мама ,дедушка , бабушка и т.д. должны воспитывать , а не ждать что все за них сделает государство

алекс кузь Идите со своим капитализмом в лондон, дети сами видят, как живут их близкие. Когда нет денег - нет любви. Волонтерскими пузырями на волдае и в артеке, не заменить достойной зарплаты и соц гарантий.