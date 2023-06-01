Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    А можно про стаю на Охотном ряду?Депутат ГД Сергей...
  • Александр Николаевич
    ВОТ клоун! Названивал Путину. Кремль отвечал- Президент ЗАНЯТ! Спустя время говорит - переговоры с Путиным отвергаю...!?Президент Франции...
  • Дмитрий Фактурович
    Клоуны. Как люди могут дойти до такого неуважения к себе?Следователи ФРГ п...

Житель Амурской области ответит в суде за хранение боеприпасов

Житель Амурской области ответит в суде за хранение боеприпасов

Прокуратура космодрома Восточный рассказала о правонарушении жителя Циолковского. По данным ведомства, мужчина, владевший охотничьим оружием, совершил административное правонарушение, после чего по решению суда подвергся административному аресту.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх