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Чистяков о «Сочи»: «Жалко, что такой коллектив, наверное, не будет участвовать в следующем сезоне в Премьер‑лиге»

В воскресенье южане проиграли «Динамо» (2:3) и после 27 матчей с 20 очками замыкают таблицу. «Макс [Рудаков] — молодец, он ждал свой шанс, работал на тренировках.

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