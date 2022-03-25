Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Крику  много, шерсти мало, - сказал чёрт, обдирая  кошку. Так и с этой  трескотнёй насчёт повышения  пенсий. Подымут ...В Госдуме сделали...
  • Ольга Ершова
    Сейчас все пельмени - сущее гамно. Нужны заводы, работающие строго по ГОСТам и надзорные органы, работающие без взяток.Рыбные пельмени с...
  • Лилия Царенкова
    Вы лучше публикуйте статистику сколько людей оказались без медицинской помощи и лечения в результате вашей грёбаной п...Еще одна жертва и...

Гранатометчики общевойскового объединения ВВО отработали уничтожение техники условного противника в Приморье

Гранатометчики общевойскового объединения ВВО отработали уничтожение техники условного противника в Приморье

По замыслу тактического эпизода, военнослужащими расчета многофункционального комплекса БпЛА «Орлан-10» было обнаружено перемещение условного противника на автомобилях высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх