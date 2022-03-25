Гранатометчики общевойскового объединения ВВО отработали уничтожение техники условного противника в Приморье

По замыслу тактического эпизода, военнослужащими расчета многофункционального комплекса БпЛА «Орлан-10» было обнаружено перемещение условного противника на автомобилях высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением.
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