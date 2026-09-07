Продолжается массовое уничтожение мясного скота России / Заразный узелковый дерматит или все-таки ЯЩУР?

Ветеринарный диетолог | Быкова Анастасия История с убывающим мясным сырьем продолжается.
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уроды ,больше слов нет.
А вакцинацию своевременно проводить не пробовали?! Или проще забить скот и оставить фермеров без средств к существованию, украв выделенные деньги?! Это саботаж или предательство?! На кого работают эти горе- ветеринары?! На какую страну?! Может ФСБ пора выяснить этот вопрос?!
Почему этим вопросом не занимается ФСБ?! Это же покушение на продовольственную безопасность, а спецслужбы только Украиной заняты да "оскорбления армии" выслеживают!
Скоро так же и курей со всякими гусями будут убивать, не зря ж начали учёт их голов.
бардак в стране!!! ккие уж тут Выборы-если в течение полугода не могут навести порядок- то Екатеренбург то Иркутская область то Мытищи- кругом бардак в правовом поле-вот показатели для Выборов в Государственную Думу- за кого голосовать то ?
....это влияет на кормление собак и кошек...С этого начинается странная статья.
Сейчас весь скот вырежут, а потом там появится большой комбинат по разведению скота и в числе учредителей будет племянник, племянница либо чей то ещё близкий родственник из руководства области
Хочется знать правду, но скорее всего мы её не узнаем?)что бы узнать правду надо сменить власть,придут новые начнут обсирать свергнутых то возможно что-то и вылезит,но не факт.