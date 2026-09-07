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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Продолжается массовое уничтожение мясного скота России / Заразный узелковый дерматит или все-таки ЯЩУР?

Продолжается массовое уничтожение мясного скота России / Заразный узелковый дерматит или все-таки ЯЩУР?

Ветеринарный диетолог | Быкова Анастасия История с убывающим мясным сырьем продолжается.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

А вакцинацию своевременно проводить не пробовали?! Или проще забить скот и оставить фермеров без средств  к существованию, украв выделенные деньги?! Это саботаж или предательство?! На кого работают эти горе- ветеринары?! На какую страну?! Может ФСБ пора выяснить этот вопрос?!

Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

бардак в стране!!! ккие уж тут Выборы-если в течение полугода не могут навести порядок- то Екатеренбург то Иркутская область то Мытищи- кругом бардак в правовом поле-вот показатели для Выборов в Государственную Думу- за кого голосовать то ?

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Сейчас весь скот вырежут, а потом там появится большой комбинат по разведению скота и в числе учредителей будет племянник, племянница либо чей то ещё близкий родственник из руководства области

Профиль пользователя Гоша Веверсис
Гоша Веверсисизменено

Хочется знать правду, но скорее всего мы её не узнаем?)что бы узнать правду надо сменить власть,придут новые начнут обсирать свергнутых то возможно что-то и вылезит,но не факт.